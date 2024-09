Tasso fisso vs tasso variabile: qual è la scelta migliore per il tuo mutuo?

Quando si tratta l’argomento mutuo casa è inevitabile parlare della differenza tra mutui a tasso fisso e mutui a tasso variabile dato che l’importo totale degli interessi che si saranno sborsati una volta arrivati al termine del finanziamento è influenzato dalla scelta del tipo di mutuo.

Si deve premettere che non si può dare un consiglio sulla scelta più giusta da effettuare, perché i tassi dei mutui sono legati all’andamento dei mercati finanziari che, si sa, sono caratterizzati da una grande variabilità.

Vi sono periodi in cui risulta più conveniente un mutuo a tasso fisso e altri in cui la scelta migliore ricade su un mutuo a tasso variabile.

Quello che si può fare è però illustrare le principali caratteristiche di questi mutui; se le conosci potrai fare una scelta più consapevole.

Simulatore online: un aiuto per scegliere

Per una scelta più consapevole è di aiuto il simulatore online, software di facile utilizzo grazie al quale puoi calcolare le tue rate in anticipo, conoscere tutti gli altri dettagli del mutuo e verificare anche la differenza tra il mutuo a tasso fisso e quello a tasso variabile. La procedura che devi seguire è questa:

indica il motivo di richiesta del mutuo (acquisto prima casa, comprare casa, surroga mutuo);

indica il valore della casa che vuoi acquistare;

indica l’importo che vuoi richiedere (il limite massimo è l’80% del valore della casa);

indica la durata del mutuo (dai 5 ai 30 anni).

Inserito quanto richiesto visualizzerai i dettagli del mutuo: importo della rata mensile, TAN (riferito ai soli interessi), TAEG (che considera non solo gli interessi), ma anche quasi tutte le altre spese correlate al mutuo, dettaglio delle spese ecc. Fai tutte le simulazioni che vuoi fin quando non trovi la proposta che ti sembra idonea alla tua capacità di rimborso.

Il mutuo a tasso fisso: la rata è sempre costante

Nel mutuo casa a tasso fisso il tasso di interesse resta sempre lo stesso per tutta la durata del contratto. Resterà quindi costante anche la rata mensile e saprai fin dall’inizio quanti interessi dovrai sborsare.

Il mutuo a tasso fisso è una soluzione che facilita la pianificazione delle spese nel medio-lungo periodo e che ha un effetto protettivo dai rialzi dei tassi legati alle politiche finanziarie e alle oscillazioni dei mercati; d’altro canto, in caso di ribasso dei tassi non si otterrà alcun beneficio.

Il mutuo a tasso variabile: la rata cambia in base alle modifiche del tasso

Se opti per un mutuo a tasso variabile, stai scegliendo un finanziamento caratterizzato dal fatto che le rate variano a seconda delle oscillazioni dei tassi sul mercato. Se il costo del denaro sale, aumenta anche il tasso del mutuo e la rata è più pesante, viceversa, se il costo del denaro scende anche la rata sarà più leggera. Non puoi conoscere in anticipo quanto avrai sborsato una volta giunti a scadenza.

Riassumendo: il mutuo a tasso variabile ti favorisce quando i tassi scendono, ma ti penalizza in caso di rialzi.

La scelta non è semplice

Come accennato in apertura non c’è una scelta giusta in assoluto perché è difficile, se non impossibile, fare previsioni sull’andamento dei mercati per archi temporali così lunghi come quelli relativi ai mutui. Eventualmente si può scegliere la tipologia di mutuo attualmente più conveniente per poi valutare la possibilità di cambiare le condizioni in seguito, magari optando per mutui a tasso misto o ricorrendo a operazioni come la rinegoziazione o la surroga.