Scegliere il meglio? Allora punta sui prodotti moto Frenkcastle!

L’azienda Frenkcastle valigie moto è nata per scherzo! Ora vi raccontiamo come!

Circa 10 anni fa Mastro Giuliano dovendo partire per un moto raduno, decise di comprarsi una BMW. Non aveva le valigie per il viaggio, prese nel garage di casa due forbici per il taglio delle lamiere, un’aspirapolvere e una piastra ad induzione. Con questi mezzi, decise di costruirsi delle valigie per la moto! Questa prima coppia di valigie, sono quelle che ancora oggi, il Mitico Seprodi Shon porta con sé!

Durante il raduno, due amici vennero a trovare Giuliano e chiesero se poteva realizzarne altre due coppie per loro. Giuliano scuotendo la testa gli disse “voi siete pazzi!”. Dopo aver insistito, Giuliano, decise di spiegare come le aveva realizzate. Da questa situazione, partì la scintilla che diede vita a quella che oggi è conosciuta come la Frenkcastle valigie moto.

Giuliano, decise di pubblicare, dal suo profilo social con nickname Frenk la foto delle due valigie moto realizzate a mano ed una persona, gestore di un noto gruppo Facebook legato al mondo della motocicletta, incuriosito dalle valigie, lo contattà dicendo “senti un po’, vuoi pubblicarle nel nostro gruppo?”. Giuliano, rispose “io non costruisco valigie è solo un hobby”. Oggi questa persona, è per Frenkcastle un fratello, che grazie alla sua insistenza, ha portato Giuliano a far nascere la Frenkcastle e le valigie artigianali note e vendute in tutto il mondo!

L’azienda, nel corso degli anni, si è evoluta con l’arrivo di dipendenti ed è passata dal garage di casa ad un capannone, dove vengono progettate e costruite a mano le note valigie moto.

Oggi vogliamo fortemente dire grazie a tutte le persone che hanno creduto in noi, a tutti quelli che hanno creduto nella Frenkcastle! Grazie!

Valigie, Topcase, accessori, su frenkcastle.it potrete trovare il massimo della qualità, il massimo dei prodotti artigianali, studiati e realizzati dalla sapienti mani degli artigiani che lavorano all’interno dell’azienda.

Possiedi una moto? Stai progettando un viaggio? Affidati a Frenkcastle!