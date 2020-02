Attrezzi da lavoro in pronta consegna? In un click, Ediliamo

Quando l’obiettivo è la produttività, l’adozione di strumenti professionali è un passaggio obbligato per risultati apprezzabili. Strumenti che in ambito edile corrispondono ad attrezzi da lavoro realizzati nel rispetto delle normative e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per legge. A quali criteri devono rispondere e dove acquistare i migliori prodotti del mercato a prezzi vantaggiosi? Facciamo chiarezza.

Attrezzatura da lavoro e sicurezza: cosa prevede la normativa

Quando si parla di attrezzatura da lavoro, sono due le norme a cui fare riferimento: il D.Lgs. 17/2010, con cui è stata recepita in Italia la nuova Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006), e il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Nello specifico, il Testo Unico definisce attrezzatura da lavoro qualsiasi macchina, utensile, apparecchio o impianto necessario allo svolgimento di un’attività lavorativa o di un processo produttivo. Tutti gli articoli all’interno di questa categoria sono considerati sicuri a condizione che siano: a norma di legge, installati in ambienti adeguati e usati in modo corretto. Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di istruire i dipendenti sull’utilizzo degli strumenti.

