Negozio abbigliamento moto Motoabbigliamento, da 10 anni il punto di riferimento per i motociclisti

15 punti vendita fisici, più di 15.000 prodotti e l’esperienza maturata in oltre un decennio di operatività. Sono solo alcune delle ragioni per scegliere il negozio abbigliamento moto Motoabbigliamento, leader in Italia nella vendita online di caschi, accessori e abbigliamento per moto.

Punto di riferimento per i motociclisti, Motoabbigliamento.it vanta un’offerta vasta e completa, pensata per rispondere alle esigenze di ogni centauro, con articoli per chi usa la moto in ambito urbano, amanti di circuiti racing, moto touring, motocross ed enduro.

Il catalogo si compone di caschi, giacche, pantaloni, guanti, protezioni, scarpe e accessori moto dei migliori brand del settore, tra cui Macna, Dainese, Tucano Urbano, Rev’it, Arai, Acerbis, Ixon, TCX, Alpinestars, Hjc. Presenti anche distribuzioni esclusive, come la collezione Befast e Carburo.

I migliori brand dell’abbigliamento da moto con spedizione, contrassegno e reso gratuiti

Gli articoli sono proposti a prezzi convenienti e l’offerta viene costantemente aggiornata per garantire un’accurata selezione dei top brand dell’abbigliamento moto. La sezione Outlet del sito raccoglie prodotti con sconti anche del 60%.

La soddisfazione espressa dai clienti in merito all’esperienza d’acquisto passa anche dalla qualità del customer care, con supporto pre e post-vendita. Il servizio è affidato a operatori qualificati, pronti a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni. È raggiungibile via telefono (0583 17.48.004), fax (0583 17.48.006) ed e-mail (info@motoabbigliamento.it), ed è attivo dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Sono adottati esclusivamente metodi di pagamento sicuri: PayPal, carta di credito, bonifico bancario e contrassegno. E per tutelare i dati dei clienti vengono utilizzati protocolli di sicurezza all’avanguardia. Un esempio? Le transazioni relative ai pagamenti con carta di credito sono protette dal protocollo crittografico Secure Socket Layer.

Non solo convenienza e cura del cliente. Il negozio abbigliamento moto Motoabbigliamento offre spedizioni gratuite su tutto il territorio nazionale. A costo zero anche reso e contrassegno.

Con Motoabbigliamento ordini online, via telefono e fax

La merce può essere ordinata online (www.motoabbigliamento.it), telefonicamente oppure via fax. I numeri di riferimento sono: 0583.17.48.004 per gli ordini telefonici e 0583.17.48.006 per il fax. Per tutti gli articoli vigono la garanzia del produttore e quella per difetti di conformità (della durata di 24 mesi).

A testimoniare la qualità della proposta del negozio abbigliamento moto Motoabbigliamento ci sono oltre un milione di clienti soddisfatti e le recensioni pubblicate sulle piattaforme Trustpilot e Feedaty, con eccellenti valutazioni medie.

Il portale ha inoltre ottenuto il Certificato Gold di Feedaty e il Sigillo Netcomm. Quest’ultimo, rilasciato dal Consorzio del Commercio Digitale Italiano (Netcomm), attesta l’impegno di Motoabbigliamento.it nel rispetto delle buone prassi nella vendita online.