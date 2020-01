Le 10 suite più lussuose di Las Vegas, perché spendere €31.141 a notte

Quanto costano le suite più prestigiose sulla Strip di Las Vegas? Quanto sono grandi e quali esperienze esclusive assicurano ai loro ospiti? E soprattutto, qual è la suite più sontuosa? Le risposte sono contenute nella ricerca del blog di BetWay L’insider, che ha da poco pubblicato una classifica del lusso analizzando oltre 25 hotel. L’assegnazione del punteggio a ogni suite è basata su vari criteri: dal prezzo per notte alle dimensioni, dal numero di camere da letto all’ascensore privato.

Las Vegas comunica una sensazione di sfarzo, eppure ci sono suite che superano ogni aspettativa. L’infografica de L’insider riporta le 10 più sontuose, utilizzando una scala dal punteggio massimo di 60. Al vertice, con 48 punti, c’è Villa The Nobu del Caesars Palace, seguita, con appena tre punti di scarto, da Encore suite su due piani con tre camere da letto dell’omonimo hotel. Sull’ultima piazza del podio c’è invece Suite Presidenziale dell’hotel The Palazzo (43 punti).

Scorrendo ancora la classifica troviamo: Skyloft con tre camere da letto di MGM Grand (40 punti); Encore su due piani con tre camere da letto, Wynn (34 punti); Attico The Chelsea, Cosmopolitan (33 punti); Suite Napoleon, Paris (33 punti); Sky Villa Sky Suite con due camere da letto, City Center (27 punti); Suite PH Bay, Planet Hollywood (25 punti); Suite The Cromwell, The Cromwell (25 punti).

Villa The Nobu è la suite più grande, i suoi 950 m2 costano la bellezza di 31.141 euro a notte. Eppure, il primato per prezzo al metro quadrato spetta alla Suite Presidenziale: 36,22 euro al m2 contro i 33,09 del Caesars Palace. Il costo per notte, in questo secondo caso, è di 22.458 euro per una superficie di 620 m2.

Rispetto al criterio del prezzo per metro quadro, Skyloft con tre camere da letto è al terzo posto: per una sola notte servono ben 8.983 euro che a fronte di 550 m2 si traducono in 16,33 euro al m2. Le cose cambiano se è il numero di bagni a decidere l’ordine della classifica.

In testa si portano, a pari merito, Sky Villa Sky Suite con due camere da letto e Suite Napoleon. Gli ospiti possono approfittare di cinque bagni, uno in più di quelli presenti nelle suite Encore su due piani con tre camere da letto degli hotel Wynn ed Encore. Suite Attico (Treasure Island), Villa The Nobu e Suite PH Bay preferiscono la sobrietà di appena, si fa per dire, tre bagni.

Sono spesso i dettagli a trasmettere la sensazione di sfarzo ed esclusività. E ai pochi fortunati che soggiornano nelle suite Villa The Nobu, Encore su due piani con tre camere da letto (Encore), Encore su due piani con tre camere da letto (Wynn), è riservata la suggestiva esperienza di un ascensore personale.

C’è poi il capitolo benessere, ovvero i migliori trattamenti SPA direttamente in camera. La Suite The Cromwell dispone di una piscina privata, a questa l’Attico The Chelsea su due piani con camera da letto aggiunge la vasca idromassaggio. Vasca che ritroviamo insieme al servizio massaggi nella proposta di Encore su due piani con tre camere da letto (Encore). Il 68% degli hotel vagliati dalla ricerca ha una vasca idromassaggio.

Anche le pareti devono trasmettere una sensazione di raffinata unicità, ecco perché ben sette hotel hanno arricchito l’arredo con autentiche opere d’arte. L’Attico Blanca dell’hotel Sahara è stato addirittura progettato da Lenny Kravitz. L’8% delle strutture esaminate mette a disposizione degli ospiti un maggiordomo privato.

Il 26% assicura una vista su Las Vegas (spazi esterni o balconi), il 20% propone un servizio di limousine privata verso l’aeroporto con autista. Molto più diffuso l’angolo bar privato, presente nel 65% delle suite.