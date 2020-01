Vetreria Peligna, lo shop online innovativo dei vetri

La VetreriaPeligna è una vetreria artigianale specializzata nella vendita di vari tipi di vetro su misura: vetro satinato, vetro alte temperature, porte interne e cabine doccia. L’azienda abruzzese, che opera da oltre 30 anni nella produzione di vetri decorati, annovera tra i suoi prodotti il vetro ceramico ad alte temperature, un vetro speciale resistente fino a 800°.

Ed è proprio su questo prodotto che la VetreriaPeligna ha deciso di fondare il suo core-business online. Da qui nasce la difficoltà iniziale di far conoscere l’azienda online e studiare un packaging di valore che permettesse di spedire il vetro ceramico in tutta italia in estrema sicurezza.

Grazie alla competenza dell’agenzia Veneta Orto Creativo, che pone a disposizione dei clienti una professionalità e del personale altamente qualificato, che spaziano dalla gestione delle campagne su Facebook allo sviluppo di siti web e Landing Page, ha permesso alla VetreriaPeligna insieme all’alta qualità dei prodotti offerti di affermarsi rapidamente tra le aziende leader del settore sul web.

La VetreriaPeligna si distingue non solo per grande qualità dei suoi prodotti, ma anche per quei servizi inerenti la vendita, quali spedizione ed imballo. Quest’ultimo vero fiore all’occhiello della VetreriaPeligna che le ha permesso di spedire in totale sicurezza vetri ceramicati e non in tutta italia.

Su Vetreria Peligna vetri su misura, pagamenti sicuri e spedizione garantita

Acquistare un vetro per caminetto dalla Vetreria Peligna è semplice ed intuitivo. Puoi sempre calcolare il prezzo della tua vetrata, inserendo le misure del tuo vetro, senza doverti registrare. Una volta inserita la misura e visionato il prezzo, basta inserire tutto nel carrello ed il gioco è fatto. In 3 semplici click il vetro è acquistato.

La procedura di pagamento online, su www.vetreriapeligna.it è semplice ed i metodi di pagamento sono sicuri (bonifico, carta di credito, PayPal).